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        Yoğun mesaisinden arta kalan zamanını sanata ayırıyor 20 yıllık hemşire, taşları ve tabloları sanat eserine dönüştürüyor

        Sivas'ta yaklaşık 20 yıldır hemşirelik yapan 43 yaşındaki Seçil Özdemir, yoğun iş temposu ve aile hayatının arasında çocukluk yıllarından gelen resim sevgisini sanata dönüştürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Yoğun mesaisinden arta kalan zamanını sanata ayırıyor 20 yıllık hemşire, taşları ve tabloları sanat eserine dönüştürüyor

        Sivas’ta yaklaşık 20 yıldır hemşirelik yapan 43 yaşındaki Seçil Özdemir, yoğun iş temposu ve aile hayatının arasında çocukluk yıllarından gelen resim sevgisini sanata dönüştürüyor.

        Pandemi döneminde resim yapmaya yeniden başlayan iki çocuk annesi hemşire Seçil Özdemir, taş boyama ve tablo çalışmalarıyla hem kendini geliştiriyor hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor. Hobi olarak başladığı sanat çalışmalarında farklı tasarımlar ortaya koyan Özdemir’in eserleri ailesi ve arkadaşları tarafından da beğeni görüyor. Çevresinden eserlerine yönelik hediye talepleri alan Özdemir, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde onlara taş boyama sanatını da öğretiyor.

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        "Pandemi döneminde resim yapmaya fırsat bularak başladım"

        Resim yapmaya çocukluk yıllarından itibaren ilgi duyduğunu belirten Seçil Özdemir, pandemi döneminde bu ilgisine yöneldiğini ifade ederek, "Pandemi döneminde resim yapmaya fırsat bularak başladım. Hem mesleğim hem de çocuklarımdan dolayı çok vaktim olmuyordu. Pandemi ile birlikte evde kaldığım süre içerisinde tablolara yöneldim. Renkleri harmanlamayı, bir şeyler ortaya çıkarmayı seviyorum. Sonrasında daha eğlenceli bir şeyler arayınca taşları fark ettim ve taşları boyayarak tasarlamaya başladım. Şu anda hobi amaçlı devam ediyorum. Taş boyamada akrilik boya ve kalemler kullanılıyor. Ama daha çok akrilik boya ile taş boyama yapılıyor. Yapımı biraz zaman alıyor ama sonuç çok güzel olunca giden zamana değiyor. Ben akrilik boya ve fırça kullanıyorum. Boyama işlemi sonrasında da vernik uygulanıyor. Ben tasarım olarak tuval üzerinde değil de duralit olarak çalışıyorum. Şu an daha çok taş ve tabloları birleştirmeye başladım. Hoşuma giden bir model olursa onu taş ve tablo üzerinde akrilik boya ile çalışıyorum" dedi.

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        "Resim yapmak benim için terapi gibi"

        Hobi olarak başladığı çalışmalarda kendisini geliştirdiğini ve ortaya çıkardığı eserlerin çevresi tarafından beğenildiğini dile getiren Özdemir, "Çevrem çok memnun, eserleri beğeniyorlar. Genelde de hediye isteniyor, 'Birlikte yapalım' deniyor. Arkadaşlarım taş boyamayı hep merak ediyorlar. Zaman buldukça onlarla boyama yapıyoruz. Özellikle çocukların da çok hoşuna gidiyor. Taş boyama şu an çok popüler, ilgisi olan herkese öneriyorum. Benim için şu an bir terapi gibi. Vakit buldukça ahşap ya da taş, imkân neyi gerektiriyorsa bence yapabilirler. Bizim özellikle sağlık sektöründe gün içerisindeki yorgunluktan ve anneyseniz gün içerisindeki koşuşturmalarınızdan dolayı bir yerde stresinizi atmanız, kendinize gelmeniz gerekiyor. Bu yüzden herkese bu tarz hobileri tavsiye ederim" diye konuştu.

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        Taş seçiminden vernik işlemine kadar aşama aşama çalışıyor

        Taş boyama sanatında kullanılacak taşların seçiminin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Taş boyamada mutlaka yüzeyi pürüzsüz olduğu için deniz taşları kullanılmalı. Ben fırçayla çalışıyorum ama kalemle de çalışmak için o yüzeyin pürüzsüz olması lazım. Yuvarlak, elips yani yumurta şeklinde olmalı. Ben zaten taşları toplarken şeklinden dolayı plan yapıp topluyorum. Taşları topladıktan sonra temizleyip kurutuyorum. Sonrasında çizimini yapıyorum. Boyama aşamasında taş boyamayı birkaç kademede yapmanız gerekiyor. İlk seferde kendini göstermiyor. Kuruduktan sonra da kenar hatlarını yaptıktan sonra vernik işlemi yapılıyor. Tasarıma göre yapım süresi değişebiliyor. Ben çalıştığım için ve akşam eve geldiğimde günlük rutin işlerimi yaptığım için yapılacak işe göre 7 gün10 gün arasında sürebiliyor."

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        Hem mesleğini hem de ailesine ilişkin sorumluluklarını sürdürürken sanat çalışmalarına da zaman ayıran Seçil Özdemir, günlük yaşamın yoğunluğu içerisinde kendilerine vakit ayırmak isteyenlere de ilgi duydukları hobilerle uğraşmalarını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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