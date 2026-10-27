Sivas'ta devrilen seyyar tamir bakım aracındaki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuruma ait seyyar tamir bakım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuruma ait seyyar tamir bakım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
C.K. yönetimindeki Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 AAJ 883 plakalı seyyar tamir bakım aracı, Suşehri-Sivas kara yolu Karalar köyü Aydınlar mezrası yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve F.K. yaralandı.
Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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