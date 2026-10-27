Sivasspor, teknik direktörü İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taşdemir'e, Sivasspor'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Taşdemir'in göreve geldiği ilk günden itibaren Sivasspor'un başarısı için tüm bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Zorlu süreçlerde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayan teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ile yollarımız ayrılmıştır." ifadesine yer verildi.

İsmet Taşdemir'in görev süresi boyunca teknik kimliğinin yanı sıra karakteri, dürüstlüğü, samimiyeti ve kulübe duyduğu aidiyetle camianın takdirini kazandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Ayrılık sürecinde de örnek bir tutum sergileyen İsmet hoca, herhangi bir maddi talepte bulunmaksızın karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde kulübümüzle vedalaşmıştır. Kulübümüze kattığı emek, gösterdiği fedakarlık ve sergilediği örnek duruş, Sivasspor ailesinin hafızasında daima özel bir yer tutacaktır. Kulübümüzün kapıları kendisine her zaman açıktır. İsmet Taşdemir’e kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."