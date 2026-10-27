Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerine çalıştı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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