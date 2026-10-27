Sivas Numune Hastanesi'nde karekodlu bildirim dönemi başladı Sivas Numune Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan "Hastanem Temiz" uygulaması kapsamında, yoğun kullanılan 63 noktaya karekod yerleştirildi. Vatandaşlar, karekodları okutarak temizlik ve teknik hizmetlere ilişkin talep, öneri ve şikâyetlerini iletebilecek

Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen "Hastanem Temiz" uygulaması, Sivas Numune Hastanesi'nde kullanılmaya başladı.

Hasta ve hasta yakınlarının temizlik hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerini ve teknik aksaklık bildirimlerini kolayca iletebildiği uygulama için hastanede yoğun kullanılan 63 noktaya karekod yerleştirildi. İhtiyaç doğrultusunda bu noktaların sayısı artırılabilecek.

Vatandaşlar bulundukları alandaki karekodu cep telefonlarının kamerasıyla okutarak sisteme erişebiliyor. İlgili konu başlıklarını seçerek temizlik ve teknik hizmetlere yönelik talep, görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetlerini paylaşabiliyor. Her bildirimde en fazla üç konu başlığı seçilebiliyor.

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Oluşturulan bildirimler, ilgili birim sorumlusuna SMS yoluyla ulaştırılıyor. Sorumlu personel, sistem üzerinden bildirimi "İşleme alındı" olarak işaretleyerek çözüm sürecini başlatıyor. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından bildirim "Tamamlandı" seçeneğiyle kapatılıyor. Böylece bildirimlerin işleme alınma ve tamamlanma süreleri yönetim tarafından takip edilerek raporlanabiliyor.

Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, uygulamaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemizde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan biri de ‘Hastanem Temiz' uygulamasıdır. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız, hastanemizin çeşitli alanlarına yerleştirilen karekodları telefonlarıyla okutarak bulundukları alandaki temizlik veya teknik hizmetlerle ilgili aksaklıkları anlık olarak bildirebilmektedir. Böylece bildirimlerin ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilmesi ve aksaklıkların kısa sürede giderilmesi amaçlanmaktadır."