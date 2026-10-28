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        Sivas'ta yapımı süren spor tesisleri açılışa hazırlanıyor

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, kentte yapımı tamamlanan bazı spor yatırımlarını hizmete sunacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Sivas'ta yapımı süren spor tesisleri açılışa hazırlanıyor

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, kentte yapımı tamamlanan bazı spor yatırımlarını hizmete sunacaklarını bildirdi.

        Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ta sporun geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti.

        Gençlerin daha iyi imkanlarla yetişmesi ve sporcuların yeni başarılara hazırlanması için şehrin spor altyapısını güçlendirdiklerini belirten Aksu, şunları kaydetti:

        "222 yatak kapasiteli Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM), Kamp Eğitim Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM), 8 minderli güreş salonu ve fitness salonu, 4 pistli curling salonu tesislerimizin son hazırlıklarını önümüzdeki 10 gün içerisinde tamamlayarak açılışa hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Sivas'ımızdan yetişecek nice şampiyonun başarılarına hep birlikte şahit olacağız. Şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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