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        Suşehri Belediyesi'nden içme suyuna 100 milyonluk yatırım

        Suşehri Belediyesi, içme suyuna yaptığı 100 milyon liralık yatırımla ilçenin gelecekteki su problemini çözüme kavuşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Suşehri Belediyesi'nden içme suyuna 100 milyonluk yatırım

        Suşehri Belediyesi, içme suyuna yaptığı 100 milyon liralık yatırımla ilçenin gelecekteki su problemini çözüme kavuşturuyor.

        Suşehri ilçesine bağlı Aşağıakören köyünde yapılması planlanan Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisinin ihalesi yapılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisi ile birlikte biri 2 diğeri 3 bin metreküp su deposunun 2027 yılında bitirilmesi planlanıyor.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ilçeye önemli bir yatırım kazandırdıklarını söyleyerek, "İlçemizin içme suyu geleceğini güvence altına alacak Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisimizin ihale sözleşmesini imzaladık. 100 milyon lira yatırım bedeline sahip tesisimizle mevcut su arıtma kapasitemizi iki katına çıkararak en az 50 bin nüfusa hizmet verecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Mevsim geçişlerinde yaşanan su kalitesi sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturacak tesisimizin inşaat süreci ortalama 8 ila 12 ay sürecektir. Bu önemli yatırımın Suşehri'mize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

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