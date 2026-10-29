Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta Cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik çerçevesinde Atatürk Kongre Müzesi önünde kutlama programı düzenlendi. Program, Vali Yılmaz Şimşek, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ve Belediye Başkanı Adem Uzun'un tören aracı ile halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Yılmaz Şimşek konuşma yaptı.

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Cumhuriyet'in 103. yılını kutlayan Vali Şimşek, "Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bundan 103 yıl önce milletimiz tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geride bırakarak bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmış, büyük bir fedakarlıkla yürüttüğü milli mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanını ve istiklalini her şeyin üzerinde tutan milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmiş kendi geleceğini kendi iradesi ile belirleme kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir. 29 ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimiz bu kararlılığın, inancın ve eşsiz mücadelenin en büyük eseridir" dedi.

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Konuşmanın ardından il genelinde yapılan okullar arası resim, şiir ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir dalında birinci olan öğrencinin şiirini okumasının ardından halk oyunları ekibinin de sahne aldığı program tören geçişinin ardından sona erdi.