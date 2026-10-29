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        Sivas'ta kangrene dönüşen 26 yıllık kentsel dönüşüm sorunu çözüldü

        Sivas'ta kangrene dönüşen çeyrek asırlık "Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi" sorunu çözüme kavuşturularak, üçüncü etap çalışmalarında yıkım çalışmaları başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Sivas'ta kangrene dönüşen 26 yıllık kentsel dönüşüm sorunu çözüldü

        Sivas'ta kangrene dönüşen çeyrek asırlık "Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi" sorunu çözüme kavuşturularak, üçüncü etap çalışmalarında yıkım çalışmaları başladı.

        Sivas Belediyesi tarafından eski sanayi bölgesinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü etap çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında mülk sahipleriyle anlaşılan yerlerin yıkımına başlandı. Proje alanına giderek incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "Göreve geldiğimizde ikinci etap çalışmalarını başlattık. Burada 252 konut ve 53 dükkan yaptık. İnşallah yakın bir tarihte de bunların teslimini gerçekleştireceğiz" dedi.

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        Başkan Uzun, "Yıkım çalışmasına başladığımız alanda da 280 konut ve 46 dükkan yapacağız. Böylece inşallah eski sanayi kentsel dönüşüm alanında hızlı bir ilerleme gerçekleştirmiş olacağız. Esentepe'de çalışmalarımıza başladık. 348 konut, 30 dükkanın yapımına başlandı. İnşallah yakın tarihte bunlar da tamamlanacak. Burasını da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. İki kentsel dönüşüm alanımızda çalışmalarımız hızla ilerliyor. Eski sanayi bölgesinde üç tane alanımız var, bu alanlarla ilgili de ekip arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Amacımız şehrimizin kangren haline gelmiş olan özellikle eski sanayi bölgesi kentsel dönüşümünü hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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