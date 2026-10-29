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        'Cumhuriyet Bayramı' coşkusuna yabancı öğrenciler de ortak oldu

        SİVAS'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende Erasmus kapsamında İtalya, Romanya ve Slovakya'dan kente gelen öğrenciler 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek bayram coşkusuna ortak oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:11 Güncelleme:
        'Cumhuriyet Bayramı' coşkusuna yabancı öğrenciler de ortak oldu

        SİVAS’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende Erasmus kapsamında İtalya, Romanya ve Slovakya'dan kente gelen öğrenciler 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek bayram coşkusuna ortak oldu.

        Atatürk Kongre Müzesi önünde düzenlenen kutlama programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından Vali Yılmaz Şimşek günün anlamını anlatan konuşma yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında halk oyunları gösterileri sunuldu. Ardından öğrenciler, kurum araçları ve askerlerden oluşan geçit töreni yapıldı. İnönü Bulvarı üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ellerinde Türk bayrakları ile yaşadı.

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        YABANCI ÖĞRENCİLERDEN ‘YAŞASIN CUMHURİYET’ MESAJI

        Buruciye Gençlik ve Eğitim Derneği tarafından koordine edilen Erasmus+ Voltrax adlı eğitim kursu kapsamında bir haftalığına Sivas’a gelen Romanya, İtalya ve Slovakyalı öğrenciler de tören programına katıldı. Törende yerlerini alan öğrenciler, 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna ortak oldu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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