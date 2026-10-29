STSO Başkanı Özdemir'den ilçelere yatırım ve üretim mesajı

STSO Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Özdemir, Şarkışla, Gemerek ve Altınyayla ziyaretlerinde ilçelerde üretim, istihdam ve ticari hareketliliğin artırılmasına yönelik projeleri değerlendirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve komite üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinde oda üyeleri, esnaf ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde ilçelerin ekonomik potansiyeli, organize sanayi bölgeleri, tarım, hayvancılık ve yeni yatırım imkanları ele alındı.

Program kapsamında Şarkışla, Gemerek ve Altınyayla’yı ziyaret eden heyet, ilçelerde faaliyet gösteren iş insanlarının talep ve beklentilerini dinledi. Özdemir, Sivas’ın kalkınmasının yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, üretim ve sanayinin ilçelere yayılmasının önemine dikkat çekti.

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"Sanayi ve üretimi geniş bir tabana yaymayı hedefliyoruz"

Gemerek ve Şarkışla Organize Sanayi Bölgelerinin bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade eden Özdemir, şehir merkezindeki üretim yoğunluğunun ilçelere yayılması gerektiğini söyledi.

Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Sahan, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten ile de bir araya gelen Özdemir ve beraberindeki heyet, ilçelerde hayata geçirilebilecek çalışmalar ve ekonomik potansiyelin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Yeni projelerle ilçelerde istihdam alanlarının genişleyebileceğini belirten Özdemir, "İş dünyamızla attığımız her adım, bölgemizin üretim gücünü artıracak ve ekonomimize nefes aldıracaktır" dedi.

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Şarkışla OSB’de aidat sorunu çözüldü

Şarkışla’da oda üyeleriyle bir araya gelen Özdemir, Şarkışla OSB ile STSO arasında geçmiş yıllarda ödenmeyen müteşebbis heyet aidatlarından kaynaklanan anlaşmazlıkların kendi dönemlerinde çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Biriken OSB aidatlarının STSO tarafından ödendiğini belirten Özdemir, kurumlar arasındaki sorunların çözülmesiyle yeni dönemde ortak çalışmaların önünün açıldığını söyledi.

"Ankara ile sıcak temas halinde olup bölgeye teşvikleri kazandıracağız"

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı’nın bölge ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Özdemir, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekti.

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Özdemir, "Şarkışla ilçemiz, sahip olduğu potansiyelle sadece Sivas'ın değil, tüm bölgenin tarım ve hayvancılık üssü konumundadır. Çiftçimizin, esnafımızın ve tüccarımızın daha da güçlenmesi, ekonomimizin canlanması için Ankara ile sıcak temaslarda bulunarak ihtiyaç duyulan teşviklerin kazandırılması yönünde bu dönemde de sağlıklı adımlar atmaya devam edeceğiz. Hepimiz el birliği içerisinde tüm gayretimizi üyelerimizin bizlere vereceği destekle projelerimizi inşallah bu yeni dönemde de bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

"İlçelerimizin sanayi ve ticaretteki payını büyütmeye kararlıyız"

Altınyayla’da da üyeler ve girişimcilerle bir araya gelen Özdemir, ilçede tarım, hayvancılık ve yerel üretim alanlarında sürdürülen projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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Sivas’ın ekonomik gelişiminin ilçelerin kalkınmasıyla birlikte mümkün olacağını ifade eden Özdemir, "Altınyayla'daki üyelerimizin ve girişimcilerimizin de her zaman yanında olmaya, ilçemizin sanayi ve ticaretteki payını büyütmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İlçelerde üretim ve istihdam hedefi

Özdemir’in ziyaretlerde yaptığı değerlendirmelerde, canlı hayvan pazarlarının altyapısının güçlendirilmesi, yatırımcıların teşvik mekanizmalarından daha fazla yararlanması ve ilçelerde ticari hareketliliğin artırılması hedefleri öne çıktı.

Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin daha güçlü şartlarda ticaret yapabilmesi, yeni girişimlerin desteklenmesi ve ilçelerde yeni istihdam alanlarının oluşturulması planlanan çalışmalar arasında yer aldı.

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Ziyaretlerde Sivas’ın tüm ilçeleriyle birlikte kalkınması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Üyelerimizle omuz omuza vererek, birlikte üreterek ve büyüyerek kentimizin ekonomisini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.