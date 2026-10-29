Sivas'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

Sivas'ın Hafik, Ulaş, Zara, Kangal ve Gemerek ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hafik Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Funda Hamza Çaldağı ve Belediye Başkanı Habip Görler, öğrencilerin ve programa katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Çaldağı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda her yurttaşın kendisini güvende hissettiği, haklarının korunduğu, ihtiyaç duyduğunda devlet desteğini yanında bulabildiği bir toplum anlayışı olduğunu söyledi.

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Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve badminton gösterileri sunuldu.

Program, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Ulaş

Ulaş'taki tören Kaymakam Veli Avcı'nın makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Ulaş Spor Salonu'nda devam eden törende, Avcı ile Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Avcı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokul öğrencilerinin şiirler okuduğu, çeşitli gösteriler ve müzik dinletisi sunduğu programda, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeleri verildi.

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- Zara

Zara'daki programda, Kaymakam Malik Çalışır, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Eyüp Alıcı ve Belediye Başkanı Fatih Çelik tebrikleri kabul etti.

Millet Bahçesi tören alanında devam eden etkinliklerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, günün önem ve anlamını belirten konuşma yaptı.

Cumhuriyet Ortaokulu ve Gazi İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları gösterilerin ardından müzik dinletisi sunuldu.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, resmi geçit töreni ile sona erdi.

- Kangal

Kangal'daki programda, Kaymakam Muhammed Yiğit Yıldırım makamında tebrikleri kabul etti.

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Programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Garnizon Komutanı İstihbarat Yüzbaşı Uğur Güven, Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- Gemerek

Gemerek'teki programda, Kaymakam Enes Burak Koca makamında tebrikleri kabul etti.

Gemerek İlçe Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Koca, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.