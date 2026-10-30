Sivas'ta patates yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı

Sivas’ta patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Fatmaderviş köyü mevkiinde meydana geldi. B.B. yönetimindeki 06 CTM 247 plakalı patates yüklü Iveco marka kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsünün yanı sıra H.Ö. ve Y.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.