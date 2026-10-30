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        Sivas Kale Projesi hızla yükseliyor

        Sivas Belediyesinin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunması amacıyla başlattığı "Kale Projesi"nin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Sivas Kale Projesi hızla yükseliyor

        Sivas Belediyesinin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunması amacıyla başlattığı "Kale Projesi"nin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

        Proje alanında incelemede bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kale Projesi'ni çok önemsediklerini söyledi.

        Uzun, projeyi gelecekte Sivas'ın önemli bir turizm mekanı olarak gördüklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren burada yoğun bir çalışma halindeyiz. Göreve geldiğimizde burada tamamlanmış bina sayısı 11'di ve 34 yeni binayı daha tamamladık." dedi.

        Binaların tamamlanmasının ardından peyzaj ihalesinin 175 milyon lira bedelle yapıldığını ve çalışmaların başladığını ifade eden Uzun, "2027 yılının yaz sonu gibi peyzajı da tamamlamış olacağız, sonra binaların iç tefrişatlarını yapacağız. 2028 yılında projemizi açmış olacağız." diye konuştu.

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        Projenin detayları hakkında da bilgi veren Uzun, şunları kaydetti:

        "Bu proje aslında 36 yıllık bir proje. Bizim dönemimizde devam ediyor. Tüm belediye başkanlarının emekleri var, hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah 2028'de açtığımızda hemen yan tarafından nostaljik tramvayı da götüreceğiz. Burası şehrimiz dışından turistlerin geldiği ilk mekanlardan biri olacak. Bir tarafımızda Gök Medrese, bir tarafımızda Ulu Cami, bir tarafımızda tarihi Cumhuriyet Meydanı'mızla önemli bir turizm mekanını şehrimize kazandırmış olacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmalar şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

        Galeri
        Galeri

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