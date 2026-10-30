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        Sivas'ın çehresini değiştirecek Kale Projesi hızla yükseliyor

        Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yapımı devam eden Kale Projesi'ni yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Peyzaj çalışmalarının başladığını ifade eden başkan Uzun, "2028 yılında bu projemizi açmış olacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Sivas'ın çehresini değiştirecek Kale Projesi hızla yükseliyor

        Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yapımı devam eden Kale Projesi'ni yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Peyzaj çalışmalarının başladığını ifade eden başkan Uzun, "2028 yılında bu projemizi açmış olacağız" dedi.

        Sivas'ta, şehrin geleneksel mimari dokusunu canlandırıp bölgedeki turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan Tarihi Kale Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Kale çevresindeki atıl binaların yıkılmasıyla başlayan ve kazı çalışmalarıyla devam eden projede birçok farklı bina inşa edildi. Proje çerçevesinde birçok binada inşa çalışmaları da sürerken ilk etap için peyzaj ihalesi yapıldı.

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        Binalar inşa edildi, peyzaj çalışmaları başladı

        Projeye ilişkin bilgiler veren Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Şu anda şehrimizin en önemli çalışmalarından birinde, Kale Projesi alanındayız. Kale Projesini çok önemsiyoruz çünkü burayı gelecekte önemli bir turizm mekanı olarak görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren burada yoğun bir çalışma halindeyiz. 11 bina tamamlanmıştı, 34 yeni binayı tamamladık. 175 milyon TL'ye peyzaj ihalesini gerçekleştirdik. 2027 yılının yaz ayı sonlarında peyzajını tamamlamış olacağız. 2028 yılında bu projemizi açmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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