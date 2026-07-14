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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve turnuva oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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