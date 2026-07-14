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        Sivaslı kadın arıcı, devlet desteğiyle tescilli "Zara balı" üretiyor

        SERHAT ZAFER/İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Naciye Erkan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle tescilli "Zara balı" üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Sivaslı kadın arıcı, devlet desteğiyle tescilli "Zara balı" üretiyor

        SERHAT ZAFER/İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Naciye Erkan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle tescilli "Zara balı" üretiyor.

        Evli ve 3 çocuk annesi Naciye Erkan, ilçedeki iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle 32 yıl önce eşiyle arıcılık yapmaya başladı.

        Uzun yıllardır eşi Metin Erkan'la arıcılık yapan kadın girişimci, yaklaşık 5 yıl önce KOSGEB'e başvurarak kovan, ekipman ve karavan desteği aldı.

        Giydiği pembe renkli arıcı kıyafetiyle dikkati çeken Erkan, hem ilçenin coğrafi işaret tescilli Zara balını üretiyor hem de ana arı yetiştiriyor.

        Zorlu coğrafyalarda mesleğini sürdüren gezgin arıcı Naciye Erkan, AA muhabirine, arıcılığı yıllardır severek yaptığını söyledi.

        KOSGEB'ten aldığı kovan, ekipman ve karavan desteğiyle 5 yıl önce kendi işletmesini kurduğunu belirten Erkan, "Hem kadınlara örnek olmak hem de bu işi bir kadın da başarabilir diye 5 yıldır işletmemde ayrı çalışıyorum." dedi.

        - "Üretmek güzel bir şey"

        Erkan, kırsal coğrafyada gezgin arıcı olmanın zor olduğuna dikkati çekerek, kene, yılan ve ayı gibi risklerin olduğunu dile getirdi.

        Daha önce konteynerde yaşadığını anlatan Erkan, "Çok sıcaktı ve 3 çocuğumu orada büyüttüm. O dönemde çocuklar oynaması gerekirken, konteynerin camından sürekli beni izliyorlardı. Ne televizyon ne elektrik vardı. Zor zamanlardan geçtik ama her şeye rağmen arıcılığı seviyorum, işimi severek yapıyorum. Aynı zamanda ana arı yetiştiriyorum, üretmek güzel bir şey." diye konuştu.

        Erkan, ekonomiye katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bal, polen, arı sütü, propolis gibi bütün arı ürünlerini üretiyoruz. Kendimi şanslı hissediyorum, bu işi yapmak kolay değil. Zara, doğası ve bitkileriyle güzel bir ilçe. Kekik, keven gibi çok çeşitli bitkilerimiz var ve bu yüzden balımız çok kaliteli. Bal verimi seneye göre farklılık gösteriyor, 5-6 ton da 2 ton da aldığımız oluyor. Bu sene biraz umutluyuz, 10 tona kadar umudumuz var. Ürettiğim balı ziraat odasına tahlile gönderdim ve bütün kriterlere uygun çıktı. Kaymakamdan hediye aldım, insanlara örnek olmak güzel bir şey. Arıcılık çok güzel ve zevkli bir iş, herkes yapabilir."

        - Herkes beyaz, o pembe renkli kıyafet giyiyor

        Arıcıların genelde beyaz kıyafet giydiğini aktaran Erkan, kendisinin pembe renkli arıcı kıyafeti giydiğini dile getirdi.

        Erkan, pazar sıkıntısı yaşamadığını belirterek, "Zara balı tescilli olduğu ve ben de kadın üretici olduğum için insanlar daha çok güveniyor." ifadesini kullandı.

        Bal üretimine 20 kovanla başladıklarını, işlerini ayırdıktan sonra kendinin ve eşinin 400'er kovanı bulunduğunu dile getiren Erkan, ayrıca kendisinin 400 ana arı kutusunun olduğunu belirtti.

        Dedesinin ve yeğeninin zaman zaman kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Erkan, "Eşim iş bazında yardımcı olamıyor ama her zaman arkamda bir dağ gibi görüyorum. Ailecek arıcılığı çok seviyoruz. Arıları çok sevdiğim için 21 yaşındaki en küçük kızıma 'Polen' ismini koyduk." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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