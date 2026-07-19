Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve geçiş oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.



Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.













