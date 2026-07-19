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        Sivas'ta biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Sivas'ta biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        R.B. (23) yönetimindeki 05 AAP 098 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kıraç köyü mevkisinde, İ.B. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.B. (30) ve K.B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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