Şarkışla'da çıkan yangında 100 dekarlık tarım arazisi zarar gördü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında 100 dekarlık tarım arazisi zarar gördü.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında 100 dekarlık tarım arazisi zarar gördü.
Cemel beldesi Hasan Ali Yaylası'nda Servet Köseoğlu'na ait arpa ekili tarlada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Şarkışla ve Cemel belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dekar ekili tarım arazisi zarar gördü.
Şarkışla Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt ile Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, olay yerine gelerek hasar tespit çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.