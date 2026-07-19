Sivas'ta dağ engereğinin yuvasına giren fareye saldırması kameraya yansıdı

Sivas'ta beyaz bantlı dağ engereğinin yuvasına giren fareye saldırma anı görüntülendi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerince çekilen ve sosyal medyada "Doğanın sıradan görünen bir anı, bir anda hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor" ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, yiyecek arayan bir farenin dağ engereğinin yuvasına girmesi görülüyor.



Farenin kısa bir süre sonra yılanın saldırmasıyla yuvadan çıkarak hızlıca bölgeden uzaklaşması görüntülere yansıdı.



Dağ engereğinin ise daha sonra yuvasından çıkarak bir süre beklediği görüldü.















