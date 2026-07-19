Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüler ile 58 DH 074 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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