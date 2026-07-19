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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 01:08 Güncelleme:
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.


        K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüler ile 58 DH 074 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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