Sivasspor'da Kimpioka'nın sözleşmesi feshedildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, sol kanat oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın sözleşmesini feshetti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, sol kanat oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kimpioka ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Oyuncuya teşekkür edilen açıklamada, "Sivasspor forması altında görev yaptığı süre boyunca takımımıza verdiği emek, mücadele ve katkılar için Benjamin Kimpioka'ya teşekkür ediyor, kariyerin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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