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        Şarkışla'da Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Şarkışla'da Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

        Şarkışla Kaymakamlığı ile Şarkışla Belediyesi tarafından İlçe Stadyumu'nda düzenlenen festivalde, esnaflar tarafından gastronomi stantları açıldı.

        Sanatçıların konser verdiği programda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan İpek Sarıtaş'a hediye çeki takdim edildi.

        Festivale, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, BBP Genel Sekreteri Kemal Üçüncü, ilçe protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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