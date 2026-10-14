Sivasspor'da Amilton ameliyat edildi

Futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği aktarılan açıklamada, "Amilton'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Amilton'un sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

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