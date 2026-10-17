Sivasspor'da Okan Erdoğan ameliyat edildi

Okan Erdoğan'ın ameliyatının başarılı geçtiği aktarılan açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Okan Erdoğan'ın ameliyatının Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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