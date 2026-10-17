Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivasspor'da Okan Erdoğan ameliyat edildi

        Sivasspor'da Okan Erdoğan ameliyat edildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un savunma oyuncusu Okan Erdoğan'a ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri operasyonu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Sivasspor'da Okan Erdoğan ameliyat edildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un savunma oyuncusu Okan Erdoğan'a ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri operasyonu yapıldı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Okan Erdoğan'ın ameliyatının Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

        Okan Erdoğan'ın ameliyatının başarılı geçtiği aktarılan açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Umut Eskiköy: "Kazanmamız gereken bir maçtı"
        Umut Eskiköy: "Kazanmamız gereken bir maçtı"
        İsmet Taşdemir: "Zor bir maçtı"
        İsmet Taşdemir: "Zor bir maçtı"
        Trendyol 1. Lig: Sivasspor: 1 - Sarıyer: 1
        Trendyol 1. Lig: Sivasspor: 1 - Sarıyer: 1
        Sivasspor - Sarıyer: 1-1
        Sivasspor - Sarıyer: 1-1
        Sivasspor'da Okan Erdoğan sezonu kapattı
        Sivasspor'da Okan Erdoğan sezonu kapattı
        Sivasspor-Sarıyer maçının ardından
        Sivasspor-Sarıyer maçının ardından