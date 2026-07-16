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        Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, yeni sezondan ümitli:

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, güçlenip sezona iyi bir giriş yapmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, yeni sezondan ümitli:

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, güçlenip sezona iyi bir giriş yapmak istediklerini söyledi.

        Sivasspor'un 34 yaşındaki kaptanı Uğur Çiftçi, AA muhabirine, geçen sezon ligi istedikleri gibi bitiremedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

        Çiftçi, bu sene takım olarak kampa biraz geç başladıklarını dile getirerek, "Sıkıntı yok, zaten çoğumuz kampa hazır geldik. İyi de çalışıyoruz. İnşallah bu sene biraz daha hedeflerimize yaklaşmak istiyoruz. Bunun için de öncelik sahadan geçiyor. Futbolcular olarak bunun bilincindeyiz. Sahada çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. İnşallah güçlenip sezona iyi bir giriş yapmayı düşünüyoruz." dedi.




        - "Sivasspor olduğu her yerde, bütün yarışların içindedir"

        Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu kaydeden Çiftçi, "Bunu söylememe gerek yok. Sivasspor'un olduğu ligde, hedef her zaman üst sıralardır. Elimizden geldiği kadar bunu başarmaya çalışacağız. Geçen yıl ligde bunu zaman zaman başardık, zaman zaman başaramadık ama Sivasspor olduğu her yerde, bütün yarışların içindedir." diye konuştu.




        - "Sivasspor hiçbir zaman yalnız kalmaz"

        Uğur Çiftçi, Sivasspor'un zor günlerden geçtiğini ancak bu durumun futbolcuları çok etkilemediğini söyledi.

        Profesyonel futbolcular olduklarını ve olumsuz etkenlerin takıma yansımadığını savundu.

        İyi bir ekibin olduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Ne olursa olsun sahada profesyonel futbolcu olarak çıkıp gereğini yapmak durumundayız. Gereğini de yapıyoruz. İdmanımızı, dinlenmemizi günlük düzenli yapıyoruz. Hiçbir sıkıntımız da yok. Gayet güzel, mutluyuz. Böyle de devam eder. Sivasspor büyük bir camia. Bunun için de yaşanan olaylardan takım içindeki kimse tedirgin olmadı. Çünkü biliyoruz ki Sivasspor hiçbir zaman yalnız kalmaz. Büyüklerimiz var, sahipsiz bırakmayacaklarını biliyoruz. Sağ olsunlar Valimiz, belediye başkanımız, kulüp başkanlarımız, yöneticilerimizin kulübü boş bırakacaklarını hiçbir zaman düşünmedik. Bu da bize kötü yansımadı. Her zaman buradayız, hep birlikteyiz. Bu sene de kenetlenerek çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum."




        - Taraftara destek çağrısı

        Taraftarın takıma her zaman güç verdiğini, kombine satışlarının önemli olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Futbolcular olarak dış etkenlere gözümüzü, kulağımızı kapatmak zorundayız. Burada da öyle bir şey söz konusu, futbolcu profesyoneldir. Şimdi kenetlenme zamanı. Sivasspor camiasını hangi sıkıntıda olursa olsun getirebildiğimiz en üst noktaya getirebilmektir. Bunun için de bir Sivaslı olarak ne olursa olsun, elimden ne geliyorsa yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. O yüzden Sivasspor yalnız değildir. Taraftarlarımızdan da kombine ve bilet alarak stada gelip bizi desteklemelerini istiyoruz. Her şekilde yanımızda olurlarsa birlikten kuvvet doğar diyorum. Taraftarlarımızın hepsini yanımıza bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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