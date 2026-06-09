Sivas'ta 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, hakkında 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosu'nca hakkında "Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ş. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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