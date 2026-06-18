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        Sivas'ta 11 yıl görev yaptığı okuldan tayini çıkan müdürü duygulandıran veda

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 11 yıl görev yaptığı okuldan tayini çıkan okul müdürü Mahmud Musab Önder için burada veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Sivas'ta 11 yıl görev yaptığı okuldan tayini çıkan müdürü duygulandıran veda

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 11 yıl görev yaptığı okuldan tayini çıkan okul müdürü Mahmud Musab Önder için burada veda etkinliği düzenlendi.

        Şehit Turgay Çelik Anaokulu'nda düzenlenen "2026 Yıl Sonu Şenliği" coşkulu görüntülere sahne olurken, görev süresi dolan okul müdürü Önder'in 11 yıl önce öğrencisiyle diktiği fidanın önünde yaptığı veda konuşması törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.

        Okul bahçesindeki programda minik öğrenciler, kostümlü ront gösterileri sergiledi.

        Şişme oyun alanı, yüz boyama stantları, Hacivat-Karagöz gösterisi ve çeşitli yarışmaların yer aldığı etkinliğe Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Belediye Başkanı Habip Görler, ilçe protokolü üyeleri ve veliler katıldı.

        Şenliğin ardından okul müdürü Önder, 2015 yılında göreve başladığında 6 yaşında olan serebral palsi ve epilepsi hastası öğrencisi Özgenur Özbek ile diktikleri ağacın önünde veda konuşması yaptı.

        Yaklaşık 3 yıl öğretmenliğini yaptığı Özbek'le okul bahçesine diktikleri ağacın hikayesini anlatan Önder, "Özge ilk göreve başladığımda 6 yaşında küçük bir çocuk olarak bizimle beraberdi. Özge ile o yıllarda almış olduğumuz 6 yaşındaki bir ağacı toprakla buluşturmuştuk. Bugün benim ilçedeki son görev günüm ve ilçeden ayrılıyorum. Özge ile aynı yaşta, 17 yaşında olan bu ağaç hikayesiyle ve anısıyla birlikte bu güzel ilçemizde yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

        Önder'in veda konuşması sırasında hem katılımcıların hem de kendinin duygulandığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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