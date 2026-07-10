Sivas'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.



Atatürk ve Kongre Müzesi arkasında hazırlanan anı merkezinde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşanan olayları yansıtan çok sayıda fotoğraf, gazete kupürü, bilgilendirici pano ve o geceyi anlatan görseller yer aldı.



Açılış öncesi Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, katılımcılara merkez hakkında bilgi verdi.



Vali Yılmaz Şimşek, programda yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, "Bizler de bu ihaneti ve bunun karşısında milletimizin göstermiş olduğu kahraman direnişi unutmamak, unutturmamak adına bu anı evini oluşturduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki anı merkezinde bu ruh hep yaşayacaktır." dedi.



Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da 15 Temmuz'da Türk milletinin çok büyük bir sınav verdiğini anımsatarak, "Çok büyük bir irade ortaya koyduk. Tabi gaziler verdik, şehitler verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaşayan gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz merkez, karşımızda duran Atatürk ve Kongre Müzesi ile aynı ruhu yaşıyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ise şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ömür diledi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışını yaptıkları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Merkezi'ni gezdi.





Açılışa, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

