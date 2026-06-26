Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ç.T. (25) idaresindeki Şarkışla Belediyesine ait yol temizleme aracı, Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde B.T. (19) yönetimindeki 38 ZK 058 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol temizleme aracı, park halindeki 38 AIS 626 plakalı otomobile çarparken, bu araç da park halindeki 58 AFV 340 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yol temizleme aracının sürücüsü Ç.T. sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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