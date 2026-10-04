Sivas'ta dere yatağına düşen 16 büyükbaş hayvan telef oldu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Arkasından gelen diğer hayvanların da birbirini itmesi sonucu düşen 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

Aydınlar köyünde çoban hayvanları otlatmak için dere yatağından geçirdiği sırada en önde bulunan 2 büyükbaş hayvan yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düştü.

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