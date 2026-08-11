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        Sivas'ta devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Sivas'ta devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Zeki Bülbül (48) yönetimindeki 03 AEE 222 plakalı minibüs, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki D-200 kara yolunun Karaboğaz köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, jandarma ile İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüs şoförü ile aynı araçta bulunan Yasin (52), Eyüp (24), Murat (19), Sedef (49), Evin (12) ve Zehra Bülbül (22) yaralandı.

        Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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