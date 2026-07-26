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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Aşağıkale Mahallesi yakınlarında R.P. yönetimindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçta bulunan 5 yaşındaki K.A.P'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü R.P. ile araçtaki H.P, S.P. ve A.P. sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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