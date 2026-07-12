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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        U.A. (46) yönetimindeki 06 BIM 439 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada D.K.A. (41) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçta bulunan D.A. (18) ve Ü.T.A. (16) yaralandı.

        Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, D.K.A'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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