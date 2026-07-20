Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta dilencilere yönelik denetimler sürüyor

        Sivas'ta dilencilere yönelik denetimler sürüyor

        Sivas'ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Sivas'ta dilencilere yönelik denetimler sürüyor

        Sivas'ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimlerine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatları doğrultusunda zabıta ekiplerinin, organize dilencilik yapan kişilere karşı denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Bu kişilere Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Son dönemde yapılan kontrollerde başka illerden gelen şahısların trafik ışıklarında, kavşaklarda ve şehrin yoğun bölgelerinde dilencilik yaptığı tespit edilmiştir. Bu kişiler, halkımızın dini ve vicdani duygularını istismar ederek şehrimizin huzurunu bozmaktadır. Özellikle küçük çocukların kucaklarda istismar aracı olarak kullanılması, ahlaki ve insani değerlerle bağdaşmamaktadır."


        Dilencilerin yüzde 99'unun şehir dışından geldiği vurgulanan açıklamada, "Sivas Valiliği, belediyemiz, vakıf ve derneklerimiz gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimize her daim destek olmaktadır. Dilencilik faaliyetleri, ihtiyaç sahipliği ile bağdaşmamaktadır ve toplumun vicdanını istismar eden bir suç unsuru olarak görülmektedir. Çocukların dilencilikte kullanılması çocuk istismarı kapsamına girmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Yetim ve öksüz çocuklar piknikte buluştu
        Yetim ve öksüz çocuklar piknikte buluştu
        Yapımı yılan hikayesine dönen Geminbeli Tüneli için bir kez daha tarih veri...
        Yapımı yılan hikayesine dönen Geminbeli Tüneli için bir kez daha tarih veri...
        Sivaslı boksör Ecrin'den Türkiye ikinciliği
        Sivaslı boksör Ecrin'den Türkiye ikinciliği
        Akvaryumseverler artık süs balıklarını değil, egzotik ve tehlikeli türleri...
        Akvaryumseverler artık süs balıklarını değil, egzotik ve tehlikeli türleri...
        Sivas'ta haziran ayında 783 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜ...
        Sivas'ta haziran ayında 783 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜ...
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü