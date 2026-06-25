Sivas'ta eğitimini tamamlayan 248 kadın polis adayı mezun oldu

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 248 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.





Polis Meslek Yüksekokulu bahçesindeki törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın şerefli saflarına katılmaya hak kazanan polis adaylarını tebrik etti.



Vatanına, milletine ve hukuk devletine hizmet etmeyi kendisine görev bilen genç polislerin meslek hayatına ilk adımı attığını belirten Şimşek, "Güçlü devletlerin temelinde güvenli ve huzurlu bir toplum düzeni bulunmaktadır. Kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün teminat altına alınması devletin en temel görevleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.



Sivas Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mahmut Güven ise mezunları tebrik ederek, görevlerinde başarı diledi.



Konuşmaların ardından 23. dönem birincisi Rümeysa Yıldız'ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı törende, polis adayları yemin etti.



Mezun olan 248 kadın polis adayı, kep atarak sevinçlerini aileleriyle paylaştı.



Aileleriyle hasret gideren bazı polis adaylarının gözyaşlarına hakim olamadığı törene, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer il protokolü katıldı.



- Şehit polis memuru Cemil Okur'un kızı da mezuniyet heyecanı yaşadı



Mezun olan kadın polis adayları arasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde görev yaptığı Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi hizmet binasının çökmesi sonucu şehit olan polis memuru Cemil Okur'un 23 yaşındaki kızı Şehriban Okur da yer aldı.



Okur, mezuniyet töreninde bir süre babasının fotoğrafını taşıdı.



Şehit babasının izinden gitmek için polis olmayı istediğini belirten Okur, "Allah'ın izniyle babamın izinden gideceğim. Onun izinden gitmek istiyorum. O hayatta olmasa da ismini daima yaşatacağım. Gururla bu üniformayı giyeceğim." dedi.



Anne Nazife Okur ise kızının babasından aldığı bayrağı dalgalandıracağı için mutlu olduğunu dile getirdi.



Törende, Samsun Polis Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi olan şehit Okur'un oğlu Yılmaz Okur da yer aldı.

