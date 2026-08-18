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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.Ö. (66) idaresindeki 06 KKN 40 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karakuz köyü yol ayrımı yakınlarında H.S. (67) yönetimindeki 06 TZZ 75 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan D.I. (32) ve G.S. (72) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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