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        Sivas'ta ilkokul öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

        Sivas'ta ilkokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

        Sivas'ta ilkokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

        Burhan Haksever İlkokulu'ndan mezun olan öğrenciler için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.


        Okulun 4. sınıf öğretmeni İsa Ünal, burada yaptığı konuşmada, sevinci ve buruk ayrılığı bir arada yaşadıklarını söyledi.

        Öğrencilere başarılar dileyen Ünal, "4 yıl önce şefkatli kollarımızda başlayan bu yolculuk bugün sona eriyor. Ürkek gözlerle etrafa bakan, sırasına çekinerek oturan o küçük kalpler bugün kendinden emin, ne istediğini bilen pırıl pırıl birer ortaokul adayı olarak karşımızda duruyor." dedi.

        Programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Burhan Haksever İlkokulu Müdürü Kenan Sarı, öğrencilere diplomalarını takdim ederek başarı diledi.




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