Sivas'ta obruklar ve tabanındaki göl dronla görüntülendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde yan yana sıralanmış 3 obruk ve birinin tabanında yer alan karstik göl, dronla görüntülendi.



İlçe merkezinin 5 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 1420 rakımlı tepedeki obrukta yer alan Sarıgöl, doğal oluşumuyla dikkati çekiyor.



Taban kotu 1350 metreye kadar inen derin karstik obruğun alt kısmındaki gölün ebadı, mevsime göre değişkenlik gösteriyor. 10-20 metre çapındaki Sarıgöl, mavi ve yeşilin tonlarını barındırıyor.





Aynı sahada dizilen Yıkılgan ve Susuz obrukları ise benzer şekilde oluşmalarına rağmen tabanlarında su barındırmıyor.



Yazın memleketi Hafik'e gelen emekli Mustafa Akyüz, Çukurlar mevkisinde yer alan bu yapıların doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini söyledi.



Doğa tutkunlarını bölgeye davet eden Akyüz, "Bu bölgede 3 derin kuyu şeklinde oluşumlar var. Biri Susuz, biri Yıkılgan, biri de Sarıgöl diye adlandırılmış. Gölün çevresinde de çok ilginç oluşumlar var." dedi.

