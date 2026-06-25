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        Sivas'ta obruklar ve tabanındaki göl dronla görüntülendi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yan yana sıralanmış 3 obruk ve birinin tabanında yer alan karstik göl, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Sivas'ta obruklar ve tabanındaki göl dronla görüntülendi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yan yana sıralanmış 3 obruk ve birinin tabanında yer alan karstik göl, dronla görüntülendi.

        İlçe merkezinin 5 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 1420 rakımlı tepedeki obrukta yer alan Sarıgöl, doğal oluşumuyla dikkati çekiyor.

        Taban kotu 1350 metreye kadar inen derin karstik obruğun alt kısmındaki gölün ebadı, mevsime göre değişkenlik gösteriyor. 10-20 metre çapındaki Sarıgöl, mavi ve yeşilin tonlarını barındırıyor.


        Aynı sahada dizilen Yıkılgan ve Susuz obrukları ise benzer şekilde oluşmalarına rağmen tabanlarında su barındırmıyor.

        Yazın memleketi Hafik'e gelen emekli Mustafa Akyüz, Çukurlar mevkisinde yer alan bu yapıların doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini söyledi.

        Doğa tutkunlarını bölgeye davet eden Akyüz, "Bu bölgede 3 derin kuyu şeklinde oluşumlar var. Biri Susuz, biri Yıkılgan, biri de Sarıgöl diye adlandırılmış. Gölün çevresinde de çok ilginç oluşumlar var." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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