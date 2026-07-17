Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu

        Sivas'ta "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Sivas'ta "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.


        Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ta bir otelde düzenlenen törende, 2009'da bulundukları helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe'yi rahmetle, minnetle andıklarını ifade etti.

        Şimşek, basının, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmanın yanı sıra vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisi olduğunu belirterek, "Kamuoyunu zamanında, tarafsız ve sağlıklı biçimde bilgilendirme sorumluluğunu taşıyan basın kuruluşlarımız, toplumsal hayatımız açısından son derece kıymetli bir görevi yerine getirmektedir. Böylesine zor ve sorumluluk gerektiren bir mesleğin, mesleki ilkeler, dayanışma, birlik ve beraberlik anlayışı içinde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. İsmail Güneş Basın Ödülleri programını da son derece anlamlı buluyorum. Bu ödüllerin, mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren basın mensuplarımızın çalışmalarının takdir edilmesine, nitelikli gazeteciliğin teşvik edilmesine ve genç gazetecilerimize örnek oluşturulmasına vesile olacağına inanıyorum." dedi.

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de aradan 17 yıl gibi bir süre geçtiğine işaret ederek şunları söyledi:


        "Türkiye, İsmail Güneş ismini helikopter düştükten 25 dakika sonra çağrı merkezini aradıktan sonra duydu. İsmail, bir gazeteciydi, muhabirdi ama aynı zamanda bizim kardeşimizdi, arkadaşımızdı. Bir Muhsin Yazıcıoğlu sevdalısıydı. Onun için o helikoptere bindi. İsmail Güneş kardeşimizi bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyorum. Gerçekten çok tatlı bir insandı. Mekanı cennet olsun. Allah bu şehitlerimizi inşallah cennetinde buluştursun. İsmail adına dördüncüsü düzenleniyor. Bu ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçen başta cemiyet başkanımız olmak üzere emeği geçen arkadaşlarımıza, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Ödül alacak kıymetli gazetecileri tebrik ediyorum."

        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Anadolu'nun kadim kenti Sivas'ın ev sahipliğinde böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bugün burada adını bu anlamlı etkinlikte yaşatacağımız merhum meslektaşımız İsmail Güneş'i rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bazı isimler yalnızca bir insanı değil, bir meslek ahlakını, hakikate bağlılığı ve kamu adına sorumluluk üstlenen bir duruşu temsil eder. İsmail Güneş de mesleğini büyük bir cesaret, sorumluluk ve fedakarlıkla icra etmiş, ilkeli duruşu ve mesleğine olan bağlılığıyla Türk basınında daima saygıyla hatırlanacak müstesna isimlerden biri olarak hafızalarımızdaki yerini koruyacaktır. İsmail Güneş'i anarken hepimizi derin bir hüzne boğan aynı elim hadisede şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu'na da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan da görevi başında hayatını kaybeden İsmail Güneş başta olmak üzere ebediyete göç eden tüm gazetecileri rahmetle andıklarını ifade etti.

        Gecenin sonunda "İsmail Güneş Basın Ödülleri" protokol üyeleri tarafından sahiplerine verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran arasında çatışmalar sürüyor
        ABD-İran arasında çatışmalar sürüyor
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        "Para burada abi"
        "Para burada abi"
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        9 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Apple yeniden zirvede!
        Apple yeniden zirvede!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"

        Benzer Haberler

        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        BBP Genel Başkanı Destici: "(Yazıcıoğlu soruşturması) Kusuru ve kastı olanl...
        BBP Genel Başkanı Destici: "(Yazıcıoğlu soruşturması) Kusuru ve kastı olanl...
        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:
        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:
        Sivas'ta "4. İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu İsmail Güneş'in...
        Sivas'ta "4. İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu İsmail Güneş'in...
        Valon Ethemi yeniden Sivasspor'da
        Valon Ethemi yeniden Sivasspor'da
        Destici: Türkiye ve yurt dışından akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz
        Destici: Türkiye ve yurt dışından akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz