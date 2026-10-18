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        Sivas'ta kamyonetin markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Sivas'ta kamyonetin markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ü.C. yönetimindeki 34 GLV 473 plakalı kamyonet Camikebir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak M.K'ya ait markete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü ile marketin sahibi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle markette hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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