Sivas'ta kamyonetin markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ü.C. yönetimindeki 34 GLV 473 plakalı kamyonet Camikebir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak M.K'ya ait markete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü ile marketin sahibi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle markette hasar meydana geldi.
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