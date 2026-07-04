Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.





Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde önceki gün ırmakta bulundukları sırada şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapılan​​​​​​​ 15 yaşındaki Gülseren Şahin için başlatılan arama çalışmalarına, Sivas ve Samsun AFAD, Sivas İl Jandarma Komando Bölüğü, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Malatya Jandarma Arama Kurtarma ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığından 157 kişilik ekip katıldı.



Dalgıç ekipler ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.





Arama çalışmalarını yerinden takip eden anne Sevda Şahin, devletin her türlü yardımı yaptığını söyledi.





Çalışmalara biraz daha ekibin katılmasını isteyen Şahin, "Benim çocuğum 3 gündür burada suyun altında, Allah rızası için bize yardımcı olun. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.





Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen Zerda (13) ve Gülseren Şahin, 2 Temmuz'da ırmakta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı.



Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kaybolmuş, ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

