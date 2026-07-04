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        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu'ya (60), yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

        Kolcu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Kolcu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından teslim alınan Kolcu'nun cenazesinin Poyrazalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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