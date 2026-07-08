Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde, 5 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek için Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan Soner Koçyiğit'in (37) cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 400 metre uzaklıkta suyun içinde bulundu. Koçyiğit'in cenazesi, ekiplerce sudan çıkartılarak otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama çalışmalarına, Sivas ve Samsun AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komando Bölüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya Jandarma Arama Kurtarma ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.