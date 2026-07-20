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        Sivas'ta küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilecek kredi tutarı artırıldı

        Sivas'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere verilen kredi tutarı artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Sivas'ta küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilecek kredi tutarı artırıldı

        Sivas'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere verilen kredi tutarı artırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje finansmanına ilişkin Sivas Valiliği ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

        Protokol kapsamında 2025 yılında 1 milyon 200 bin lira olarak belirlenen yatırım ve işletme kredisi, imzalanan protokol ile 2 milyon liraya çıkarıldı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulanarak, çiftçilerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

        Proje, 100 küçükbaş hayvan alımı ve kredilendirilmesine engel bulunmayan üreticileri kapsıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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