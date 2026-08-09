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        Sivas'ta kuru havuz çocukların eğlencesi oldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde açılışı yapılan kuru havuz, çocukların eğlence alanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Sivas'ta kuru havuz çocukların eğlencesi oldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde açılışı yapılan kuru havuz, çocukların eğlence alanı oldu.

        Zara Belediyesi tarafından Zara Millet Bahçesi'ndeki amfi tiyatro alanında süs havuzu yerine yaptırılan kuru havuz için açılış programı düzenlendi.

        Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Üretken belediyecilik sloganımızla ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Meydanı kullanışsız hale getiren, etkinlikleri kısıtlayan süs havuzunu yıkarak yerine kuru havuz inşa ettik. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.

        Konuşmanın ardından fıskiyelere su verilmesiyle kuru havuzun açılışı yapıldı.

        Aileler, Has Zara Geceleri Topluluğu'nun sahne aldığı programı izlerken çocuklar havuzda oynadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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