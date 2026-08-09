Sivas'ta kuru havuz çocukların eğlencesi oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde açılışı yapılan kuru havuz, çocukların eğlence alanı oldu.



Zara Belediyesi tarafından Zara Millet Bahçesi'ndeki amfi tiyatro alanında süs havuzu yerine yaptırılan kuru havuz için açılış programı düzenlendi.



Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Üretken belediyecilik sloganımızla ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Meydanı kullanışsız hale getiren, etkinlikleri kısıtlayan süs havuzunu yıkarak yerine kuru havuz inşa ettik. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.



Konuşmanın ardından fıskiyelere su verilmesiyle kuru havuzun açılışı yapıldı.



Aileler, Has Zara Geceleri Topluluğu'nun sahne aldığı programı izlerken çocuklar havuzda oynadı.

