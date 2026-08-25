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        Sivas'ta Kutsal Emanetler Sergisi ziyarete açıldı

        Sivas'ta Kutsal Emanetler Sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Sivas'ta Kutsal Emanetler Sergisi ziyarete açıldı

        Sivas'ta Kutsal Emanetler Sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Ayyıldız Camisi'nde düzenlenen sergide, Kabe örtüsü, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i gibi kutsal emanetler de yer aldı.

        Vatandaşlar, camide sergilenen emanetleri ziyaret ederek, dua etti.

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