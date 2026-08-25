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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 19 parça halinde 42 bin 906 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 8 sentetik hap, 25 gram uyuşturucu ham maddesi, 15 gram sentetik uyuşturucu maddesi, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 31 fişek ve uyuşturucu madde kesiminde kullanılan 2 makas ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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