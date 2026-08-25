Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 19 parça halinde 42 bin 906 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 8 sentetik hap, 25 gram uyuşturucu ham maddesi, 15 gram sentetik uyuşturucu maddesi, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 31 fişek ve uyuşturucu madde kesiminde kullanılan 2 makas ele geçirildi.

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