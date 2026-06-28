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        Sivas'ta leylekler Tödürge Gölü'nü mesken tuttu

        Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, su seviyesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yüzlerce leyleğin beslenme noktası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Sivas'ta leylekler Tödürge Gölü'nü mesken tuttu

        Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, su seviyesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yüzlerce leyleğin beslenme noktası haline geldi.

        Sivas-Erzincan D-200 kara yolu üzerinde bulunan ve şehrin en büyük sulak alanı olan karstik Tödürge Gölü çevresinde bahar yağışları ve eriyen karlarla su birikintileri oluştu.

        Oluşan bu geçici sulak alanlar, göç rotasındaki leylek sürüleri için adeta bir beslenme üssüne dönüştü.

        Kara yolu kenarındaki sığ sulara akın eden çok sayıda leylek, yeşilliklerin arasında yiyecek ararken görüntülendi.

        Göldeki su seviyesinin yükselmesi ve göl çevresindeki su birikintileri, leylek sürüsü için zengin bir besin kaynağı oluşturuyor.

        Onlarca leyleğin aynı anda su içindeki arazide avlanması, doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

        Kara yolunun hemen kenarında kümelenen leylek sürüsü, seyahat eden yolcuların ve sürücülerin de dikkatini çekiyor.

        Geniş sazlıkları ve endemik bitki yapısıyla bilinen, ulusal öneme haiz Tödürge Gölü, ev sahipliği yaptığı 8 farklı balık türü ve onlarca kuş neslinin yanı sıra, bu yıl leylek yoğunluğuyla da bölge turizmine ve tanıtımına katkı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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